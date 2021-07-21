Erdoğan: Kuzey-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı
AK Parti bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kıbrıs için iki devletli çözüm mesajı da vererek, 'Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı' diye konuştu.
2021-07-21 14:48:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı bayramlaşma programına video konferans yoluyla katıldı.
Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Kıbrıs için iki devletli çözüm mesajı verdi.
Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebinin egemen devlet statülerinin tanınması olduğunu söyleyen Erdoğan, "Artık Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı" dedi.
Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti'nin geniş tanınırlığa ulaşması için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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