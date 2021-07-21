Erdoğan: Kuzey-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı

AK Parti bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kıbrıs için iki devletli çözüm mesajı da vererek, 'Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı' diye konuştu.