DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabilir
İtalya'da Kovid-19 vakaları artışta... 'Euro 2020 kutlamaları yol açtı'
CNR fuarcılık için iflas kararı
Bangladeş'te son 13 dang humması vakası tespit edildi
Hepimiz farkında olmadan casus mu oluyoruz?
Rusya: Taliban Afganistan'da yönetime el koyabilir
CHP'li Bekaroğlu'ndan Erbakan'ın Ecevit'siz mesajına tepki
Bariyer, otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
İşinize yarayacak çok güzel bir site: Musclewiki
“Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz”
Atina sokaklarında saat satmaktan NBA’in zirvesine!
Karamollaoğlu'na göre cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı?
Türk F-16’sından Polonya’da Rus uçağına ilk önleme
Zayıflama kürü nasıl yapılır?
İran, Ahvaz’daki protestoların ülke çapına yayılmasından endişeli

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan: Kuzey-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı

Erdoğan: Kuzey-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı

AK Parti bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kıbrıs için iki devletli çözüm mesajı da vererek, 'Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı' diye konuştu.

3 Saat Önce
2021-07-21 14:48:46
Erdoğan: Kuzey-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı bayramlaşma programına video konferans yoluyla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Kıbrıs için iki devletli çözüm mesajı verdi.

Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebinin egemen devlet statülerinin tanınması olduğunu söyleyen Erdoğan, "Artık Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı" dedi.

Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti'nin geniş tanınırlığa ulaşması için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH