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Erdoğan: Kudüs'ün onurunu, şerefini korumak her Müslüman'ın boynunun borcu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur.' ifadesini kullandı.

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13.05.2021 00:33:46
Erdoğan: Kudüs'ün onurunu, şerefini korumak her Müslüman'ın boynunun borcu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği iftar programındaki konuşmasından bazı bölümleri paylaştı.

"Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin Aleyhissalatu Vesselam, huzurunda bulunan her Müslüman'dır. Bu saldırının muhatabı, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabat'ta, Cakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biridir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İslam ülkeleri başta olmak üzere, tüm dünyayı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir.

Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattık. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Allah mazlumların ve mağdurların yardımcısıdır."

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan