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Erdoğan: Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi'nin yeni bir isimle devam etmesine karar verdiklerini belirterek, 'Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatıdır' diye konuştu.

1 Saat Önce
2021-11-12 19:29:29
Erdoğan: Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) 8. Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenledi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi'nin yeni bir isimle devam etmesine karar verdiklerini belirterek, "Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatıdır" diye konuştu.

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bugün bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık adamız inşallah uluslararası toplantılarında odak noktası olacaktır. Bu tür toplantıları, hep aşkımız, heyecanımız buydu. İnşallah Demokrasi ve Özgürlükler adası merkez nokta olsun diye düşünüyorduk. İlk adımı attık ve gerisi gelecek. TOBB'a tekrar teşekkür ediyorum, yapımda gayretleri olduğu için. Rabbim nice adımları hep birlikte atmayı bize muktedir eylesin diyorum. Bir adım daha attık, Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız. Diğer ülkeler de kalan 500 bin aşıyı buraya dahil edecek. İnşallah Türkovac yılsonuna yetişmesi halinde sorunumuz yok. Türkovac'ı uluslararası merkeze göndermede gayrette bulunacağız" dedi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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