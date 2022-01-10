Erdoğan: Kimsenin gücü yetmeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. 15 Temmuz'da şahit olduklarımız milletimizin hak ve özgürlüklerini korumak konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. O gece bir kez daha gördük ki Türkiye'yi, 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Erdoğan, Türk ekonomisi, sanayisi ve eğitim sistemi adına çığır açan bir projeyi daha gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, "Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki Eğitim Merkezleri projesi ülkemizin temel ihtiyaçlarından birini daha gideriyor. Ülkemizde; üretimin ve istihdamın lokomotifleri haline gelen organize sanayi bölgelerimiz bu proje ile eğitim alanında sorumluluk üstleniyor" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.