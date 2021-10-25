Erdoğan: Kimin milletin yanında durduğunu, kimin ellerin kılıcını çaldığını gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve diğer büyükelçiliklerin ‘Kavala’ açıklaması sonrası gelişmeler hakkında açıklamada bulundu

Erdoğan, ABD ve diğer büyükelçiliklerin son açıklamalarının ardından şunları söyledi:

Kendi güvenlikleri, refahları söz konusu olduğunda dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyenlerin ülkemizin aynı hassasiyetlerine saygı göstermelerini elbette ki beklemiyoruz. Küresel yönetim sisteminin vanasını elinde tutanlar kendi sınırları içindeki tek bir sorun karşısında hak ve hukuku askıya almayı meşru sayarken, milyonlarca insanın ölümünü duyarsızlıkla seyrediyor.

Konu mazlum ve mağdurlar, konu Türkiye gibi hakkı ve adaleti savunanlar olduğunda ağız birliği yapıp, bambaşka istikametlere yönelebiliyor. Geçmişte ülkemizi uzun süre uzun süre yönlendirebilenler, Türkiye kendi duruşunu sergilemeye başladığında paniğe kapıldılar.

Siyasi, ekonomik, toplumsal, diplomatik saldırıların geresinde işte bu paniğin yol açtığı saygısızlık vardır. Eski alışkanlıklarına yönelenler yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri sürece hak ettikleri cevabı alacaklardır.

Bazı ülkelerin büyükelçilikleri tarafından yapılan hadsiz ve talihsiz açıklamayı aynı çerçevede değerlendiriyoruz. Bu açıklama doğrudan ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Bu tavır yargı teşkilatımız, hakim, savcı, avukatlarımızla birlikte bir büyük hakarettir.

Anayasamızın 138. maddesinde Türk yargısında kimseden talimat almaz, kimsenin emrine girmez. Yasama, yürütme organlarımızın bile anayasa gereği işine karışmadığı yargımızın bir grup büyükelçinin sigaya çekmesine tahammül edemeyiz.

Dünyada zulümler, adaletsizlikler sergilenirken Türkiye'yi diline dolayanların amaçlarının hak, hukuk takibi olduğuna kimse bize diyemez. Cumhurbaşkanı olarak malum açıklamayı yapan büyükelçiler hususunda ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır bu sorumlu anlayışın tezahürüdür.

Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil; ülkemizin onurunu, çıkarlarını, egemenlik haklarını korumaktır. Bugün aynı büyükelçiler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Viyana Anlaşması 11. maddesine göre ülkemizin içişlerine karışmayacağı taahhüt edilmiştir. Bu büyükelçilerin daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Bu süreçte kimin ülkenin ve milletin yanında durduğunu, kimin de ellerin kılıcını çaldığını hep birlikte gördük.

Türkiye'nin en büyük sancılarından biri bu tür meselelerde yerli ve milli meselelerde milli duruş sergileyemeyen eski diplomat ve bazı basından oluşan güruhtur. Milletimiz yakından takip etmektedir. Önümüzdeki dönemde güvenlik, ekonomi pek çok sorunumuzla birlikte inşallah bu hastalıklı zihniyetten kurtulacağız.

Gezi olaylarında 1 ay boyunca ülkemizden yapılan canlı oyunları hatırlayın. Benzer hadiseler çok daha vahim boyutlarda başkentlerde yaşandığında aynı çevreler tek bir karenin dışarı sızdırılmasına izin vermiyor. 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimi ardından koparılan fırtınaları da hatırlayın.

Çukur eylemleri ve kanlı sokak eylemlerinde yaşananları da hatırlayın. PKK ve DEAŞ'ın gerçekleştirdikleri kanlı eylemleri hatırlayın. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayın.Bunların hangisinde ülkemizde demokrasi ve hukuk diskuru çekenlerin haktan, adaletten, meşruiyetten hepsini bir yana bıraktım insanlıktan yana tavır aldığını gördünüz mü? Bu hadiselerde terör örgütleri ve darbecilerin sırtları sıvazlanmıştır.

Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm bu oyunları bozduk. Tuzakları boşa çıkardık. Hevesleri kursaklarda bıraktık. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma azmimizden zerre kadar geri adım atmadık. Terörle ve darbeyle yapamadıklarını ekonomiyle yapmak için başlattıklarını sinsi saldırıları da çok ciddi bedeller ödeme pahasına engelledik ve engelliyoruz.

Türkiye gibi misyon sahibi bir ülkede hiçbir hadise rastgele yapılmaz. Hiçbir karar tesadüfen alınmaz. Hiçbir eylem bilinçsiz yapılmaz. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı bunun sonucunda nelerin ortaya çıkacağını gayet iyi biliyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın en kıdemli lideri olarak tüm bu tecrübeler ışığında, kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini sonuçlandırarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.