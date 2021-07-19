Erdoğan ''Kıbrıs'' müjdesini açıkladı: Yeni külliye ve millet bahçesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumuna katıldı.

Erdoğan, "Bugün Türkiye ile KKTC arasındaki, gücünü şehitlerimizin kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs davası büyük bir davadır. Bu dava, tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, mücadelesiyle büyük, 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır." dedi.

Erdoğan, "Kıbrıs davasının sahibi, yavru vatanıyla, anavatanıyla, büyük Türk milletinin tamamıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimizdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananlar, karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini buldular." diye konuştu.

Erdoğan, "Kimi gafillerin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs Türk halkının kalbine saplamasına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir." dedi.

"BİZ BU YOLDA KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin, kardeşlik gölümüze fitne mayası çalmasına müsaade etmeyeceğiz. EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz." diye konuştu.

"BİR 50 YIL DAHA KAYBETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Erdoğan, "Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir çözümün, ancak ve ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabileceğini vurguladı.

Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrı hakkında Erdoğan, "Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Taviz vermeyiz, veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ İLE İLGİLİ ADIMIN PROJE ÇALIŞMALARI BİTTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek, nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım.

Erdoğan, Lefkoşa'daki Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içinde parlamento binasının da olduğu külliyelerin yanı sıra millet bahçesi de yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC'nin ilan edildiği bu tarihi binanın da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını düşünüyorum." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.