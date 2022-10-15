Erdoğan: Kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bartın'da meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmaların birçok kuruluşun ve sahadaki bakanların katılımıyla aralıksız sürdüğünü aktardı.

"KARDEŞLERİMİZİN AİLELERİ, EVLATLARI EMANETLERİMİZDİR"

Erdoğan, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız." dedi.

MADEN KAZASIYLA İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA İNCELEME

Adli makamların, herkesin canını, ciğerini yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacağını, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacağını vurgulayan Erdoğan, Bartın'a gideceğini ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğini belirtti.

Hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Bartın'ın yanı sıra İstanbul'a ulaştırılan yaralılara acil şifalar diledi. .