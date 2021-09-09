Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü. Erdoğan,İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Draghi'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, NATO müttefiki İtalya'dan, Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti.

Görüşmede, 2021 yılının 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak, salgın öncesindeki seviyesini geçtiğini belirten Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi.

İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ve üyelik sürecine yönelik ilkesel desteğinin güçlü şekilde devam edeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce, ön koşulsuz başlanmasının, herkesin çıkarına olduğunu, 18 Mart Mutabakatı'nın da bütüncül bir şekilde güncellenmesinde zaruret bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban ile angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış göç baskısının daha da artacağını ifade etti.

Libya'da seçimlerin zamanında yapılmasını desteklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye olarak Libya'nın talebi üzerine ve ikili anlaşmalar temelinde, meşru güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını vurguladı.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.

İtalya Başbakanlığından açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi arasındaki telefon görüşmesinde, Afganistan, G20, Libya ve Türkiye-İtalya ilişkileri ele alındı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Draghi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Verimli ve dostane görüş alışverişinde, Afgan krizindeki en son gelişmeler ile bölgesel etkilerine ve uluslararası toplumun, G20 de dahil olmak üzere farklı mecralarda olası hareket tarzlarını ele almaya odaklanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu görüşmenin, İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığında hedeflediği eşitsizliklerin azaltılması, küresel sağlığın korunması, hızlı ve sürdürülebilir bir iyileşmenin teşvik edilmesine yönelik önceliklerinin tartışılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılımına ilişkin davetin yenilenmesine imkan sağladığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede ayrıca Libyalılar arasındaki siyasi sürece ve Libya'da sahadaki duruma odaklanıldı. Son olarak iki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler ve tüm sektörlerde İtalyan-Türk ortaklığının daha da güçlendirilmesi hususları görüşüldü."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.