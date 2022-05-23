Erdoğan: İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları kenara koymayız

Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşan Erdoğan 'İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğamn, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin müttefik ülkelerden gerekli desteği göremediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, NATO üyeliği için başvuruda bulunan İsveç'i veto etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizler, eskilerin tabiriyle feleğin çemberinden geçen bir ülkeyiz. Bedel ödemeden hiçbir şeye sahip olmadık. Tarihin her döneminde uğradığımız saldırıları zafere ulaştırdık.

HAKSIZ YAPTIRIMLARI UNUTMADIK

Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedef konulduk. DEAŞ'la sahada göğüs göğüse mücadele ettiğimiz dönemde bile aklı hayale gelmeyecek iftiralara uğradık. Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak onbinlerce TIR'la aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye'de terör elebaşıları kırmızı halılar serilerek karşılandı.

BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ GÖREMEDİK

Türkiye, ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır. Bölgemizde meydana gelen kritik hadiselere rağmen güvenlik ve savunma konularında aynı tutumun devam ettiğini görüyoruz.

İSVEÇ'İN YAPTIRIMINI BİR KENARA KOYAMAYIZ

NATO'da ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYA LİDERİ YAPACAĞIZ

Savunma sanayi konusunda tarih yazmaya devam edeceğiz. Bu konuda Türkiye'yi dünya lideri yapana kadar çalışmaya devam edeceğiz."