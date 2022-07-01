Erdoğan: İsveç 73 teröristi bize gönderecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Terör örgütüne sırtını dayayanlar hayal kırıklığı yaşadı

İsveç ve Finlandiya'nın somut adımlar atmaları gerektiğini ifade ettik

Yaptığımız görüşmelerle PKK/PYD/YPG, FETÖ, tüm bu terör örgütleri NATO'nun artık yazılı kayıtlarına giriyor. Bu işin yazılı kayda girmesi ilk defa oluyor

İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4'ünü gönderdiler ama yeterli değil. Adalet ve Dışişleri Bakanlığı, MİT yakın markaja alıp takibini yapacak

Hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkileri devam ettireceğiz ve denge politikasıyla da bu işi sürdüreceğiz