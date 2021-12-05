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Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir' açıklamasında bulundu.

1 Saat Önce
2021-12-05 12:51:20
Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, katılımcılara cep telefonuyla hitap etti.

Erdoğan'ın mesajı, Binali Yıldırım tarafından kürsüdeki mikrofondan dinletildi.

Erdoğan, "2023 mücadelemiz, adeta partimizin kuruluşundaki o heyecan, o coşku neyse şu anda da aynı heyecanın bir göstergesi olmalı. Şu 19 yılda neler yaptıysak, yaptıklarımızı millete mal etmemiz gerekiyor. Hala neler yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilat da dahil. İstanbul'un 2023, ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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