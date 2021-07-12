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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan, İsrail lideri Hertzog ile görüştü

Erdoğan, İsrail lideri Hertzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile telefonda görüştü.

1 Saat Önce
2021-07-12 22:02:04
Erdoğan, İsrail lideri Hertzog ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı, kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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