DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı kılındı
Şanlıurfa'da elektrik direğinde patlama
Kırgızistan ve Tacikistan’ın çatışmasında Türkiye uzlaşma için devrede
İtalya'da aşılananların sayısı 20 milyonu geçti
Fuat Oktay: Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor
Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşıma sis engeli
Ürdün’den Hristiyanları engelleyen İsrail’e tepki
Fransa'da ''1 Mayıs'' bilançosu: 27 yaralı, 39 gözaltı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan açıklama: Yanlış anlaşıldım
Türk futbolcuların golleri Fransız kulübe galibiyet getirdi
Berlusconi taburcu edildi
Libya Başbakanı Dibeybe, Türk işçilerle iftar yaptı
Bakan Soylu’dan “Emniyet genelgesi” ile ilgili açıklama
İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür
Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

Erdoğan işçilerle iftar yaptı: Alın terinizi sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.05.2021 21:22:21
Erdoğan işçilerle iftar yaptı: Alın terinizi sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

İşçilerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Başbakanlık dönemimde "Emek ve Dayanışma Günü" olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunun lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren bazı aşırı terörist gruplar bu güzel günü anlamsız hala getirmenin gayreti içerisine giriyorlar.

Ne yazık ki bu sadece Türkiye değil, bugün Paris'in ne hale geldiğini görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de, oralarda yaşayanların da bu olayları çok farklı olarak anlatırken, işte bugün görüyorsunuz Paris'teki tüm mağazaların cam, çerçeveleri kırıldı, yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi fırsat yok. İşçinin alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan