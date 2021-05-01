Erdoğan işçilerle iftar yaptı: Alın terinizi sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşçilerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Başbakanlık dönemimde "Emek ve Dayanışma Günü" olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunun lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren bazı aşırı terörist gruplar bu güzel günü anlamsız hala getirmenin gayreti içerisine giriyorlar.

Ne yazık ki bu sadece Türkiye değil, bugün Paris'in ne hale geldiğini görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de, oralarda yaşayanların da bu olayları çok farklı olarak anlatırken, işte bugün görüyorsunuz Paris'teki tüm mağazaların cam, çerçeveleri kırıldı, yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi fırsat yok. İşçinin alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.