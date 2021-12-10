Erdoğan İnsan Hakları Günü'nde ne mesaj verdi? İnsan Hakları Günü nedir?

İnsan Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? İnsan hakları ne zamandan beri kutlanmaya devam ediyor? Temel İnsan hakları nedir ve ne anlama gelmektedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Günü mesajında ne dedi?

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasiler bu güne yönelik mesajlar yayınladılar.

Peki İnsan Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? İnsan hakları ne zamandan beri kutlanmaya devam ediyor? Temel İnsan hakları nedir ve ne anlama gelmektedir?

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10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında farklı etkinlikler düzenlendi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasiler bu güne yönelik mesajlar yayınladılar.

Peki İnsan Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? İnsan hakları ne zamandan beri kutlanmaya devam ediyor? Temel İnsan hakları nedir ve ne anlama gelmektedir?

İnsan Hakları Günü nedir?

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından onaylanması sonucunda her yıl Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor.

İnsan Hakları ne zaman kabul edildi?

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi.

Erdoğan'ın 10 Aralık mesaji

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 73. yıl dönümünde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında tüm milletimizin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum.

Dünya İnsan Hakları Günü'nün başta mazlum ve mağdurlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan 73 sene önce büyük umutlarla kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi küresel barış ve istikrarın korunmasında halen önemli bir rehber olma vasfını koruyor.

İnsan hakları nedir?

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir.

20. yüzyılda insan hakları

Birçok grup ve hareket insan hakları adına 20. yüzyılda çok büyük toplumsal değişimleri gerçekleştirdiler. Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da, sendikalar çalışanların greve gitme hakkını garanti altına alan, asgari çalışma koşullarının oluşturulmasını sağlayan, çocuk işçilerin çalışmalarını düzenleyen veya çalıştırılmalarını yasaklayan yasaların çıkarılmasını sağladılar. Kadın hakları hareketi kadının oy verme hakkını kazanmasında başarılı olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.