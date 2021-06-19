Erdoğan: İngiltere'de biraz sıkıntı var, Boris Johnson ile görüştüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı'ndaki programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı'ndaki programda konuştu. Erdoğan, ülkelerin Türkiye'ye yönelik koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasakları hakkında, "Salı günü itibarıyla Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza turistler kalkmaya başlayacak. İngiltere'de biraz sıkıntı var, ben Boris Johnson ile görüşmemi yaptım, inşallah orası da kaldıracak ben buna inanıyorum. Hollanda'dan olumlu sesler aldık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Antalya için gece gündüz çalışıyoruz. Turizmde yaşanan kısmi sıkıntılara rağmen Antalya büyümeye devam ediyor. Dikkat edin çeşme açmıyoruz. 1.5 milyar liralık otelin açılışını yapıyoruz. Antalya'nın sabırsızlıkla beklediği atılımlar için her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz.

Turizm sektöründe kritik önemdeki ülkeler seyahat sınırlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibarıyla Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza turistler kalkmaya başlayacak. İngiltere'de biraz sıkıntı var, ben Boris Johnson ile görüşmemi yaptım, inşallah orası da kaldıracak ben buna inanıyorum. Hollanda'dan olumlu sesler aldık.

Bugün yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. İl Başkanımızın ifade ettiği, su parası su. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar, dinledik. İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle. Bunlardan Allah'ın nimetini bile kullarına acımak diye bir şey söz konusu değil. Yerel yönetim hizmetlerinde Antalya hizmet fakiri şehir durumuna düştü. Bırakın yeni yatırımları, eskiden tamamlananların işletmesi dahi yürütülmemektedir.

AK PARTİ TEŞKİLATINA MESAJ

Ana kademe daha çok çalışacak. Peki, daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla beraber bir, beraber, kardeşçe, kıskanma yok. Birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok. Lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam mevki için değil. Allah için sevmek. Öyle bir dayanışma içinde olacağız. Gerek ana kademe, gerek hanım kardeşlerim, gerekse genç kardeşlerim. Birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu sıradan bir parti değildir. Biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Biz yola çıkarken pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın.

'BİR DOST VEKİLLER UĞRAMIYORLAR DEDİ'

Bir dost, bir ille alakalı, ilimizin vekilleri uğramıyorlar dedi. Teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz dedi. Burası (Antalya) değil, başka ille alakalı. 6 milletvekilimiz, bütün hafta salı, çarşamba, perşembe Ankara, bunun dışında Antalya'da olması lazım. Benim milletvekili arkadaşlarım, dağ, taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Milletvekili arkadaşlarımız teşkilata tabi olacaklar, yapılan programa uyacaklar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.