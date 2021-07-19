Erdoğan'ın ziyaretine Kuzey Kıbrıs muhalefetinden boykot

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kuzey Kıbrıs'ta katılacağı Meclis oturumu, muhalefet partileri tarafından boykot edilecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise boykot kararını 'ihanet' olarak niteleyerek, muhalefet partilerinin 'Rum tarafı ile işbirliği yaptığını' ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kuzey Kıbrıs'ta katılacağı Meclis oturumu, muhalefet partileri tarafından boykot edilecek. Muhalefet, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs ilişkilerinin "doğru zeminden kaydığı" ve Türkiye'nin tepeden bakan bir yaklaşıma sahip olduğu eleştirisini yapıyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ise boykot kararını "ihanet" olarak niteleyerek, muhalefet partilerinin "Rum tarafı ile işbirliği yaptığını" ileri sürdü.

50 sandalyeli Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde ana muhalefetteki 12 milletvekiline sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile 3 vekile sahip Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Erdoğan'ın konuşma yapacağı oturuma katılmama kararı aldı.

Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da Yenidüzen gazetesine yaptığı açıklamada, kararı doğru bulduğunu belirterek, "Dünyaya meydan okunacak ve ilkel politikalara dönüştürülmesi muhtemel bu törenlere katılmayı düşünmüyorum" dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da iki partiyi kutlayan bir açıklama yaptı. Kuzey Kıbrıs'taki çeşitli sendikaların oluşturduğu Sendikal Platform da iki partinin yanında olduğunu ve karara destek verdiğini açıkladı.

Ersin Tatar: Boykot kararı esef verici

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazılı açıklama yaparak, Meclis'teki muhalefet partilerinin boykot kararına tepki gösterdi.

"Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız" Tatar, "Yunanistan Başbakanı ile yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları oldukça düşündürücü ve esef vericidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesine de açıklamalar yapan Tatar, boykot kararını "ihanet" olarak değerlendirerek, "Bu kararı alanlar Rum tarafı ile işbirliği içerisindeler" iddiasında bulundu.

Boykot eden partilerin gerekçesi ne?

CTP Parti Meclisi'nin açıklamasında, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki mevcut ilişki biçiminin "doğru zeminden kaydığı ve sürdürülebilir olmadığı" görüşü dile getirildi.

CTP, oturumda ana muhalefet partisinin herhangi bir söz hakkı olmaması ve farklı görüşlerini ortaya koyma olanaklarının bulunmamasını göz önünde bulundurarak toplantıya katılmama kararı aldıklarını kaydetti.

TDP'nin açıklamasında ise Türkiye ile ilişkilerde "buyuran-biat eden bir anlayışın hakim kılınmak istendiği" belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle son yıllarda karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki kurulmadığı" savunuldu. TDP, "Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgür ve özgün kimliğine yapılan müdahalelere" tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs'ın ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yenidüzen gazetesine yaptığı açıklamada, "Artık burayı Türkiye idare eder gibi oldu" yorumunu yaptı. Talat şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı gelip şu an yapımı devam eden ihaleleri denetliyor. Türkiye Büyükelçiliği ihalelerin ilerleyişiyle ilgili bilgi veriyor. Yani Türkiye idareye el koymuş gibi bir durum yaşanıyor.

"Özellikle Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine Türkiye'nin karışması ile seçimin gerçekleşmesi ve Türkiye'nin istediği adayın seçtirilmesi ilişkileri bambaşka bir noktaya taşıdı."

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) iki partinin kararını kutlayarak, "CTP ve TDP'nin Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesine saygı talebini ve bununla ilgili aldıkları protesto kararını destekleriz" dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "En doğal hakkımız olan kendi kendimizi yönetme isteğimize, kimliğimize, kültürümüze saygı istedik. (...) Biat etmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız. Dünya 5'ten büyükken, Türkiye de 1 kişiden daha büyüktür" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.