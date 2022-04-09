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Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü Ürdün’e gerçekleştireceği ziyaret, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

41 Dakika Önce
2022-04-09 17:58:49
Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Kral 2.Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.

AA .

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