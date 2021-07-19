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Erdoğan’ın uçağında sürpriz konuk

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti.

24 Dakika Önce
2021-07-19 15:00:33
Erdoğan’ın uçağında sürpriz konuk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '20 Temmuz törenlerine katılmak üzere az sonra Lefkoşa'ya hareket edeceğiz. Adadaki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız' dedi.

Erdoğan'ın beraberindeki heyette 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında CHP-MSP koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de onur konuğu olarak yer aldı.

Asiltürk dönemin İçişleri Bakanı olarak törene davet edildi.

Ancak bu törene Asıltürk'ün katılıp katılmayacağına dair parti yönetiminin bilgisi olmadığı öğrenildi.

Ramazan ayında Erdoğan ve Asiltürk iftar yemeğinde bir araya gelmiş, sonrasında ise bu görüşme Saadet Partisi'nde çok tartışılmıştı.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında İçişleri Bakanı olan Asiltürk'ün havalimanında beklediği sıradaki fotoğrafını gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaştı.

Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAADET Partisi'nin ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk'ü KKTC'deki kutlama programlarına davet etti. Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı özel uçakta KKTC'ye gidiyor. Fotoğrafta, Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen Asiltürk'ü görüyorsunuz." ifadesini kullandı. 

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Ne olmuştu?

Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimine karşı, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçmişti. Asiltürk, halen CHP ve İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı cephesinde bulunan SP'yi AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırma hedefine ilişkin mesajlar vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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