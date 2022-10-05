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Erdoğan’ın teklifine Bakan Bozdağ'dan yanıt: Talimatı aldık!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz' dedi.

7 Saat Önce
2022-10-05 13:48:49
Erdoğan’ın teklifine Bakan Bozdağ'dan yanıt: Talimatı aldık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifiyle ilgili "Eğer samimiysen gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

Bozdağ açıklamasında "Cumhurbaşkanımız grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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