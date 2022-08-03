Erdoğan’ın talimat verdiği Devlet Denetleme Kurulu'ndan kritik ''KPSS'' açıklaması

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı çıkmasının ardından, müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini açıkladı. Arıncı, problemli bir durum olduğunu söyledi.

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. "İnceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirilerek gerekli adımların ivedilikle atılacağını" söyledi. Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ise NTV'ye yaptığı açıklamada müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini söyledi. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi. Arıncı, rapor için bir süre öngörmediklerini de sözlerine ekledi.

İddialara konu olan soru sayısının 20-30 olarak belirtiliyor. İhtimaller arasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını oldukça fazla etkileneceğini, bu yüzden de sınavın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir olasılık olduğu söyleniyor. İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alınmıştı. .