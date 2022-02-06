Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlatıldı.