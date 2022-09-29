'Erdoğan’ın milli güvenlik sorunu dediği CHP bu ülkenin anayasal kurumu!'

İsmail Küçükkaya: AKP'nin lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse dikensiz gül bahçesi istiyor. Öyle memleketi ben de yönetirim, tabii canım. Böyle olmaz. 'Milli güvenlik sorunu' dediği parti ülkenin anayasal bir kurumu, ana muhalefet partisi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP milli güvenlik sorunudur. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunların mutlaka terörle, dağla bağlantısı var. Bunları bileceğiz, adımları ona göre atacağız" sözlerinin yankıları sürüyor.

“ANAYASAL KURUM”

CHP'nin yayın organı Halk TV'de sabah haberlerini sunan İsmail KüçükkayaCumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Erdoğan'ın sözlerini "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında değerlendiren Küçükkaya, Erdoğan'ın “Milli Güvenlik sorunu” şeklinde bahsettiği CHP'nin bu ülkenin anayasal kurumu olduğunu iddia etti.

"AKP'nin lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse dikensiz gül bahçesi istiyor" diyen Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı.

"BURASI UMMAN SULTANLIĞI MI?"

"AKP'nin lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse dikensiz gül bahçesi istiyor. Öyle memleketi ben de yönetirim, tabii canım. Muhalefet yok, medya yok. Herkes gereğini yapan kişilerden oluşmuş. Böyle olmaz. 'Milli güvenlik sorunu' dediği parti ülkenin anayasal bir kurumu, ana muhalefet partisi. E onu da kapatalım, Halk TV'ye ceza verelim, susturalım. E ne olacak. Burası Umman Sultanlığı mı? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yönettiğimiz devletin nasıl bir devlet olduğunun farkına varalım artık. Ülkenin ana muhalefet partisi için ülkenin milli güvenlik sorunu denir mi? Kapatalım o zaman orayı da. HDP'yi de kapatalım, Halk TV'yi de kapatalım. Tekrar ediyorum burası Umman Sultanlığı mı? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Devletler geleneği burası."