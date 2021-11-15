DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyarbakır'da 600 kişinin istihdam edileceği fabrikanın açılışı yapıldı
Limon kasadan ucuz, suyu da sudan ucuz!
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar
Rusya'dan Ukrayna'ya (Donbas) yönelik 'ekonomik entegrasyon' kararı
ABD'nin deniz operasyonunda batan uçak sürprizi
Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Sizi uğraştıracağız
İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Bütçe gelirleri ve giderleri açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 763 bin 92'ye çıktı
Adıyaman'da 40 milyon yıllık 4 fosil bulundu
Borsada tarihi yükseliş! Ralli banka hisseleri devam ediyor
KYK burs sonuçları 2021 sorgulama ekranı | KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
Araştırmacı yazar Agil Alesger: 'Ermenistan tarafı ders almış değil'

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar

Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ve yanlarında bulunan İ.A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

41 Dakika Önce
2021-11-15 18:56:32
Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar

Şüpheliler çektikleri görselleri “Aile" ismini verdikleri bir mesajlaşma programında paylaştıkları ve kuleyle konut arasındaki mesafenin de hesaplandığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İ.A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

'Aile' grubu

Şüphelilerin incelenen dijitallerinde Mody ve Natali O.'nun çektikleri görselleri “Aile" adını verdikleri gruba anlık olarak paylaştıkları ve Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutun arasındaki mesafenin de belirtildiği tespit edildi.

Çiftin, kule hakkında teknik bilgileri de not düştüğü belirlendi. Ayrıca, şüpheliler sorgu sırasında mesleklerini 'şoför' olarak bildirdikleri öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerin soruşturma kapsamında araştırmalarının devam ettiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş