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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! İlginç detay ortaya çıktı

Erdoğan'ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! İlginç detay ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladıkları için gözaltına alınan ve cuma günü çıkarıldıkları mahkemece “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. Çifti ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2021-11-15 08:23:48
Erdoğan'ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! İlginç detay ortaya çıktı

İsrailli Natali ve Mody O. çifti, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan'ın konutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

FOTOĞRAFLARI AİLE GRUBUNA AKTARMIŞLAR

İsrailli Natali O. ve Mody O.'nun, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden 'Aile' diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı.

Erdoğan'ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanısıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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