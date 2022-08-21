Erdoğan’ın konuşması o gazete kupürünü hatırlattı: Anıtkabir’in bayrak direği ipini artık biz yapıyoruz

Erdoğan’ın dünkü konuşmasında geçen “Onların iyi dediği Türkiye sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üreten bir Türkiye'ydi” ifadeleri son yılların en çok paylaşılan gazete kupürlerinden birine atıf içeriyor.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Manisa'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmadaki Anıtkabir'in ipi vurgusu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin diğer pek çok alanda olduğu gibi sanayi alanında da büyük bir ilerleme kaydettiğine atıfla, "Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üreten bir Türkiye'ydi" dedi.

O gazete kupürü viral oldu

Erdoğan'ın konuşmasında gönderme yaptığı “Anıtkabir'in ipi” son yıllarda Türkiye'nin gündemine eski bir gazete kupürüyle girdi. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda geliştiğine yönelik vurgu içeren twitler bu haberin yer aldığı gazete kupürüyle paylaşıldı.

“Anıtkabir yöneticileri ‘ohhh' dedi”

Hürriyet gazetesinde 1981 yılında “Anıtkabir'in bayrak direği ipini artık biz yapıyoruz” başlığıyla yayımlanan haberin girişinde “Anıtkabir'deki 30 metre yüksekliğindeki bayrak direğinin ip sorunu çözüldü ve Anıtkabir yöneticileri de bu sayede bir ‘ohhh' dedi” ifadeleri yer alıyor.

Haberin resim altında ise şu ifadelere yer verilmiş:

“Anıtkabir'in bayrak direği ipinin Amerika'dan getirtileceğini öğrenen işadamı Güner Coşkun, derhal harekete geçti. İçinde 4 milimetre çelik tel bulunan ipi imal ederek yöneticilere teslim eden 34 yaşındaki işadamına Atatürk'ün 100. Doğum yılı plaketi verildi.”