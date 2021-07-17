Erdoğan'ın KKTC'deki 'müjde'si ne olacak? İşte kulis bilgileri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, 'KKTC'de bir müjde açıklayacağım' dedi, tüm dikkatleri o açıklamaya çevrildi. Söz konusu 'müjde' ne olabilir? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? İşte Ankara kulislerinde yer alan son dakika bilgileri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. KKTC'ye yapacağı ziyarete ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, 19 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edeceklerini, geniş bir heyetle bu seyahati gerçekleştireceklerini ifade etti. Erdoğan, '"Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik.' demişti.

KULİSLERDE KONUŞULANLAR

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 'müjde' ne olabilir? CNN TÜRK muhabiri Ahmet Melik Türkeş kulislerde yer alan bilgileri anlattı. İşte Türkeş'in açıklamaları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Geniş bir heyetin katılımıyla Lefkoşa'ya gidecek Erdoğan'ın da salı günü temaslarını tamamlayıp yurda dönmesi bekleniyor. Erdoğan bu ziyaretle ilgili olarak, "KKTC'ye müjdesini orada, parlamentoda vermek istiyorum. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın sonrasında ise tüm gözler "müjde ne olabilir?" sorusuna çevrildi. Tabi bu soruya yanıt aramadan önce de Erdoğan'ın programının detaylarına bakmakta fayda var.

Erdoğan, beraberinde Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti MYK üyeleri ve milletvekilleriyle 19 Temmuz'da Lefkoşa'ya adeta bir çıkartma yapacak. Erdoğan önce KKTC Meclisi'ne parlamentoya hitap edecek. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte "Şöhretler Karması"nın yapacağı maçta başlama vuruşunu yapacak. 20 Temmuz programına da bakalım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da ise akıbeti tüm dünya tarafından merak edilen Maraş şehirini ziyaret edecek ve bu kapsamda bazı açılışlar yapması da söz konusu.

BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞ

Gelelim müjde konusuna. Bu konuda kesin bir başlıktan söz etmek güç. Ancak kulislerde konuşulan bazı bilgileri paylaşabiliriz. Örneğin KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı geçtiğimiz günlerde KKTC'nin ismiyle birlikte anayasasını da değiştirip başkanlık sistemine geçişin mümkün olabileceğini söylemişti. Eğer Arıklı'nın açıklamasını esas alırsak KKTC'nin isminin ve sistem değişikliğine ilişkin bir açıklama duyabiliriz.

MARAŞ'IN SİVİL İDAREYE VERİLMESİ

Ayrıca Erdoğan'ın programında Maraş şehrine özel bir yer ayrılması da açıklamaların Maraş şehriyle ilgili olabileceğini de düşündürüyor. Örneğin, Maraş'ı askeri statüsünün kaldırılıp sivil idareye verilmesi söz konusu olabilir. Bu kapsamda belli bölgelerin, kamu arazilerinin açılışı söz konusu olabilir.

AZERBAYCAN'IN KKTC'Yİ TANIMASI

Öte yandan Azerbaycan Dostluk Grubu üyeleri şuanda KKTC'de temaslarda bulunuyor. Bu kapsamda Azerbaycan'la KKTC arasında diplomatik bir girişim, tanıma, doğruda uçuş gibi bazı kararlar açıklayacağını duyabiliriz.

TÜRK SİHA VE İHA'LARI İÇİN DAİMİ ÜS KURULMASI

Gelelim bir diğer önemli konuya. İşin savunma-askeri kısmına... Zaman zaman Türk insansız hava araçlarının KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'na iniş yaptığını biliyoruz. Buradaki Türk SİHA ve İHA'ları için daimi bir üs kurulması gündeme gelebilir.

KKTC'DE DENİZ ÜSSÜ

Bir diğer konuysa uzun süredir gündemde konuşulan bir konu aslında. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz'de kritik öneme sahip KKTC'de bir deniz üssünün açılması gündem olabilir. Bu kapsamda da Türkiye'nin Türk donanmasında da bölgede güçlü pozisyonu güçlenmiş olacaktık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.