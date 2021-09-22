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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan’ın kitabı New York’taki led ekranlarda tanıtıldı

Erdoğan’ın kitabı New York’taki led ekranlarda tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı,New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı.

2 Saat Önce
2021-09-22 08:27:15
Erdoğan’ın kitabı New York’taki led ekranlarda tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının tanıtımı vesilesiyle New York'un ana cadde ve sokakları ile Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda ve seyyar kamyonlarda tanıtım yapıldı.

İletişim Başkanlığının organizasyonu ile yapılan tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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