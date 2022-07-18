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Erdoğan'ın Güney Amerika ziyaretleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyaretlerinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-07-18 14:28:42
Erdoğan'ın Güney Amerika ziyaretleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en son 2018'de ziyaret ettiği Latin Amerika'da, 3 ülkeyi kapsayan bir tura çıkması bekleniyordu.

Meksika, Venezuela ve Arjantin'i ziyaret etmesi beklenen Erdoğan'ın sözkonusu ajandasının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Ziyaretler kapsamında hem ikili ilişkilerin ele alınması, hem de Türkiye'nin bölge ülkeleri ile ticaret hacminin artırılmasına dönük adımların görüşülmesi bekleniyordu .

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