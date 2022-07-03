DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2508 ₺

EURO

17,5984 ₺

ALTIN

976,24 ₺

BİST

2.386,70 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'ın Bursa mitingi neden iptal edildi?

Erdoğan'ın Bursa mitingi neden iptal edildi?

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katılacağı Bursa mitinginin neden iptal edildiğini açıkladı.

3 Gün Önce
2022-07-03 11:20:39
Erdoğan'ın Bursa mitingi neden iptal edildi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, dün saat 14.00'te Bursa'da bir miting düzenlemesi ve “Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı”, “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”, “Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni”ne katılması planlanıyordu.

Ancak AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek mitingin ve açılışların ‘ileri' bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den geldi. Bursa'daki yerel televizyon kanallarından AS TV'nin yayınına telefonla bağlanan Özen, Erdoğan'ın “soğuk algınlığı” nedeniyle programlara katılamadığını söyledi.

Özen, “Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş