Erdoğan'ın Bursa mitingi neden iptal edildi?

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katılacağı Bursa mitinginin neden iptal edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, dün saat 14.00'te Bursa'da bir miting düzenlemesi ve “Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı”, “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”, “Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni”ne katılması planlanıyordu.

Ancak AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek mitingin ve açılışların ‘ileri' bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den geldi. Bursa'daki yerel televizyon kanallarından AS TV'nin yayınına telefonla bağlanan Özen, Erdoğan'ın “soğuk algınlığı” nedeniyle programlara katılamadığını söyledi.

Özen, “Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum" dedi. .