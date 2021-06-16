Erdoğan’ın Biden’a verdiği kitaptan ayrıntılar...

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede verdiği “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” başlıklı rapora ilişkin ayrıntılar paylaştı

Biden'ı utandırması gereken rapor

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 29 NATO üyesinin Brüksel'deki toplantısı sonrası ABD Başkanı Joe Biden, basın açıklamasıyla alınan kararlardan söz ederken, “Başlıca endişelerimiz Rusya, Çin, terörizm, kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik tehditler, göç ve siber güvenlik” dedi.

Her konu bir yana “terörizm” konusundaki endişesi tam bir ikiyüzlülük. Çünkü ABD, hukuki olarak terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın Suriye kolu YPG'ye silah ve maddi destek sağlayan, kumpaslar dahil 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nü topraklarında koruyup kolluyor.

TÜRKİYE'DEN TERÖR RAPORU

Bir NATO üyesi olarak Türkiye'de güvenlik güçlerimiz, sivil vatandaşlarımız NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla şehit oluyor. 251 insanımızı şehit eden FETÖ'yü Amerika koruyor. Türkiye, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C terör örgütleriyle mücadele ederken bunların ikisi NATO üyesi Amerika başta olmak üzere, diğer NATO üyesi ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avusturya ve Yunanistan tarafından aktif olarak korunuyor ve destekleniyor.

Terör örgütü PKK/YPG, NATO üyesi ABD'nin verdiği silahlarla Suriye topraklarında İblib'de hastaneye yaptığı saldırıyla aralarında bebeklerinde bulunduğu 14 sivili katletti 34 kişiyi da yaraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada, sivil insanların müttefik ülkelerin verdiği silahlarla öldürüldüğünü anlatırken, bir NATO üyesi olarak diğer ülkeler tarafından terörle mücadelede yalnız bırakıldığını anlattı.

Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede Amerikan başkanına 110 sayfalık, “Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi” başlıklı bir rapor verdi. PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele yanında Batı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü anlatan raporda, ABD'nin desteklediği PKK/YPG'ye verilen silahlarla katledilen sivillerin fotoğrafları da yer aldı.

Adını verdiğim NATO üyesi ülkelerde terör örgütü PKK'ya bağlı olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da rakamlar ve grafiklerle anlatıldı.

ABD BELGELERİNDE TERÖRİST YPG

Raporun en önemli kısmı, resmi olarak terör örgütü olarak tanınan PKK'nın resmen terör örgütü sayılmayan Suriye kolu YPG'nin NATO ve ABD resmi belgeleriyle anlatılmasıydı.

NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nin (CEO-DAT), 2016 Terörizmle Mücadele Yıllığı'nda yer alan KCK/PKK Mevcut Organizasyon Şeması bu belgelerden birisiydi. NATO belgesine göre Türkiye'de siyasi olarak PKK, operasyonel olarak HPG, taktiksel olarak HPG olarak örgütlenen KCK'nın İran'da PJAK, YRK ve YRK/HPJ olarak faaliyet yürüttüğü anlatılıyor. NATO'ya göre, terör örgütü KCK/PKK Suriye'de siyasi alanda PYD, operasyonel olarak YPG ve taktik olarak da YPG/YPG olarak örgütlenmiş durumda.

110 sayfalık raporda uluslararası kuruluşlar, raporlar ve ABD'li yetkililere göre PYD/YPG'nın PKK terör örgütü ile ilişkisine dair açıklamalara tek tek yer verilmiş.

Örneğin, Worldwide Treat Assessment 2019 raporuna göre; YPG, PKK'nın Suriye “milisidir”.

Henry Jackson Cemiyeti'nin PKK raporuna göre, “PYD/YPG hiyerarşisi, birbirine bağlı dört katmanı oluşturur. Halk arasında nadiren görülen en kıdemli YPG yetkililerinin tümü, Kandillilerden oluşmaktadır. Görünür YPG liderliği olan bir sonraki katman, PKK tarafından eğitilmiş kadroların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır”.

İKİYÜZLÜ ABD POLİTİKASI

Uluslararası Kriz Grubu 2017 PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki kritik seçimi raporuna göre; PYD/YPG, PKK'nın siyasi şubesidir.

Raporda ayrıca, Savaş Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Direktörü Jennifer Cafarella'nın “PKK'nın Suriye şubesi” açıklaması, 2016 yılı nisan ayında ABD Savunma Bakanı Ash Carter'ın Kongre'de verdiği ifadede YPG'nin terör örgütü PKK ile önemli bağlantıları bulunduğu açıklamasına atıf yapıldı.

Director Douglas ve Sarrah Allison Dış Politika Mirası Vakfı Direktörü Luke Coffey'e göre; YPG, PKK'nın Suriye şubesi olarak faaliyet gösteren neo-marksist bir gruptur.

Ortadoğu Enstitüsü Terörle Mücadele ve Aşırıcılık Programı Direktörü Charles Lister'e göre; YPG, PKK'nın tartışmasız bir parçasıdır.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e göre; YPG, PKK'nın Suriye'deki uzantısıdır.

ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford'a göre; ABD, PKK'nın bir uzantısı olan YPG'yi kesinlikle desteklemektedir.

Raporda buna benzer birçok itiraf yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ise terörle mücadeleye önem verdiğini söyleyip, sözde küresel barış, demokrasi, hukuk ve insan haklarından söz ediyor.

Utanma olmayınca süper güç olsa da fark etmiyor. Son söz; Amerika terör destekçisi bir ülkedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.