Erdoğan'ın başdanışmanından Peker'in iddiası hakkında yorum

Sedat Peker’in son yayınladığı video hakkında bir açıklama yapan Oktay Saral, 'Yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan Oktay Saral, hakkında organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in son yayınladığı 8. video hakkında bir açıklama yaptı.

Saral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiç bir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek.

Sedat Peker, bugün yayınladığı sekizinci videoda geçmişte Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan Adnan Tanrıver'in başında olduğu SADAT'ın "Sedat Peker yardım konvoyu" üzerinden Suriye'de El Nusra'ya silah, araç, mühimmat ve ekipman yolladığını iddia etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.