Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan Bülent Arınç'a tepki! 'Artık bıkkınlık geldi'

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın dün Türkiye Demokrasi Vakfı'nda yaptığı konuşmaya tepkiler sürüyor. AK Partili Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bülent Arınç'a tepki göstererek, 'Artık bıkkınlık geldi. Bu kaçıncı? Yaptığı kibir gösterisi' dedi.

AK Parti kurucularından TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın dün Türkiye Demokrasi Vakfı'nda yaptığı konuşma siyasetin gündemine oturdu.

Arınç, AK Parti'li siyasetçilerin böyle toplantılara gelmeye korktuklarını ileri sürdü ve "majestelerinin gazetecileri" olarak nitelendirdiği gazetecilere de "Artık kral çıplak demenin zamanıdır" çağrısında bulundu.

Kendisini “özgül ağırlık” olarak tanımlayan Arınç'a başta eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner olmak üzere, çeşitli AKP'lilerden tepki geldi.

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Arınç'ın sözlerine bir tepki de AK Partili Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'tan geldi.

Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir şey demeyeyim diyorum da insan duramıyor.

Daha dün Ak Parti'nin Kızılcahamam kampı oldu. Söz konusu kişi kurucu sıfatıyla oradaydı. Arkadaş madem öyle, orada “kral çıplak” deseydin ya.

Artık bıkkınlık geldi. Bu kaçıncı?

Mütevaziliğe sarıp sarmalanmış kibir gösterisi…

Bir de şöyle bir huy türedi:

Bazı kimseler var. Güncel meselelerde açıklamalarıyla sözümona vicdanı temsil eden akil adam rollerine bürünüyorlar.

Bunu kendi pozisyonlarını güçlendirmek için yaptıkları o kadar belli oluyor ki.

Herkesi kör, alemi sersem sanmaya gerek yok.”

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