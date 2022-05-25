Erdoğan'ın avukatı açıkladı: Kılıçdaroğlu'na dava açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarıyla ilgili yasal yollara başvuracağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam sosyal medya hesabından "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." diyerek açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" iddia ederek kaçmaya hazırlandığına yönelik iddialarına ilişkin olarak yasal yollara vurulacağını söyledi.

Aydın,"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır." ifadelerini kullandı. .