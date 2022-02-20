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Erdoğan'ın 4 günlük Afrika ziyareti başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turuna çıktı. Dört günde üç Afrika ülkesini ziyaret edecek Erdoğan’ın ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti olacak. Cumhurbaşkanı, daha sonra Senegal ve Gine Bissau'ya gidecek.

8 Dakika Önce
2022-02-20 13:06:38
Erdoğan'ın 4 günlük Afrika ziyareti başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'ndan başkent Kinşasa'ya hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul uğurladı.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşlik etti.

Afrika ile yükselen ivme sürdürülecek. Aralık ayında İstanbul'da gerçekleşen 3'üncü Türkiye-Afrika ortalık zirvesindeki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrika ülkelerini ziyareti başladı.

Diplomatik, ticari ve insani alanlarda atılan adımlar değerlendirilecek.

4 günde 3 Afrika ülkesini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört günde üç Afrika ülkesine gidecek. Afrika turunda ilk durağı bugün Kongo Demokratik Cumhuriyeti olacak.

Devlet başkanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ticaret anlaşmaları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ardından kıtanın batı ucuna geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti

21-22 Şubat'ta Senegal'de olacak. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya gelecek.

Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile bir Türk firması tarafından başkent Dakar'da inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine katılacak.

Ayrıca, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binasının resmi açılışını da yapacak.

Cumhurbaşkanı'nın üçüncü ve son durağı Batı Afrika ülkesi Gine Bissau olacak.

Türkiye'den Gine Bissau'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret gerçekleşecek. Erdoğan, ev sahibi cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. İki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

TRT Haber .

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