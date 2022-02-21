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Erdoğan imzaladı: TÜBİTAK'ta yönetim değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı

29 Dakika Önce
2022-02-21 09:36:04
Erdoğan imzaladı: TÜBİTAK'ta yönetim değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.

AA'nın haberine göre; karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi. .

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