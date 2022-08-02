Erdoğan imzaladı: Sayıştay'a üst düzey atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı.
2022-08-02 07:23:50
Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sayıştay Başsavcılığına Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. .
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