DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9528 ₺

EURO

18,4382 ₺

ALTIN

1.022,64 ₺

BİST

2.656,32 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan imzaladı: Sayıştay'a üst düzey atama

Erdoğan imzaladı: Sayıştay'a üst düzey atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı.

2 Saat Önce
2022-08-02 07:23:50
Erdoğan imzaladı: Sayıştay'a üst düzey atama

Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayıştay Başsavcılığına Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş