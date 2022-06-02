Erdoğan imzaladı! İsveç ve Finlandiya büyükelçileri merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi merkeze alındı. 25 ülkeye ise yeni büyükelçi ataması yapıldı. NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve Türkiye'nin karşı duruşuna takılan İsveç ve Finlandiya büyükelçileri değiştirildi.
2022-06-02 07:40:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı.
Merkeze alınanlar arasında NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve Türkiye'nin karşı duruşuyla karşılaşan İsveç ve Finlandiya büyükelçileri de var. Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt merkeze alınırken yerine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yönet Can Tezel atandı. Finlandiya Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul'un yerine ise Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Deniz Çakar getirildi.
Ataması yapılan büyükelçiler şöyle:
Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır
Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın
Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu
Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ
Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez
BM Viyana Ofisine Levent Eler
Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun
Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay
Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın
Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe
El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen
Danimarka Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin
Arnavutluk Büyükelçiliğine Tayyar Kağan Atay
Fas Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan
Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine Adnan Keçeci
Letonya Büyükelçiliğine Şule Öztunç
Nijer Büyükelçiliğine Özgür Çınar
Estonya Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu
Moldova Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel
Pakistan Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı
İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel
Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel .
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