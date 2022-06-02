Erdoğan imzaladı! İsveç ve Finlandiya büyükelçileri merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi merkeze alındı. 25 ülkeye ise yeni büyükelçi ataması yapıldı. NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve Türkiye'nin karşı duruşuna takılan İsveç ve Finlandiya büyükelçileri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı.

Merkeze alınanlar arasında NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve Türkiye'nin karşı duruşuyla karşılaşan İsveç ve Finlandiya büyükelçileri de var. Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt merkeze alınırken yerine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yönet Can Tezel atandı. Finlandiya Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul'un yerine ise Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Deniz Çakar getirildi.

Ataması yapılan büyükelçiler şöyle:

Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır

Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın

Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu

Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ

Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez

BM Viyana Ofisine Levent Eler

Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun

Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay

Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın

Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe

El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen

Danimarka Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin

Arnavutluk Büyükelçiliğine Tayyar Kağan Atay

Fas Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan

Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine Adnan Keçeci

Letonya Büyükelçiliğine Şule Öztunç

Nijer Büyükelçiliğine Özgür Çınar

Estonya Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu

Moldova Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel

Pakistan Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı

İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel

Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel .