Erdoğan imzaladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda üst düzey isimler görevden alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
2021-12-16 07:15:36
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde:
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;
- Bakan Yardımcısı Şakir Ercan GÜL,
- Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi YILDIRIM,
görevden alınmış,
- Bakan Yardımcılığına Mahmut GÜRCAN,
- Bakan Yardımcılığına Yunus ELİTAŞ,
atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı;
- Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah BAYAZIT,
- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın YALÇINKAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU;
- İkinci Başkanlığına Yakup AS ARKAYA,
- Üyeliğine Mustafa BALCI,
- Üyeliğine Olcay TURAN,
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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