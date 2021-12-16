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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan imzaladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda üst düzey isimler görevden alındı

Erdoğan imzaladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda üst düzey isimler görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

4 Saat Önce
2021-12-16 07:15:36
Erdoğan imzaladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda üst düzey isimler görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde:

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;

- Bakan Yardımcısı Şakir Ercan GÜL,

- Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi YILDIRIM,

görevden alınmış,

- Bakan Yardımcılığına Mahmut GÜRCAN,

- Bakan Yardımcılığına Yunus ELİTAŞ,

atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı;

- Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah BAYAZIT,

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın YALÇINKAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU;

- İkinci Başkanlığına Yakup AS ARKAYA,

- Üyeliğine Mustafa BALCI,

- Üyeliğine Olcay TURAN,

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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