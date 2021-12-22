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Erdoğan imzaladı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na üst düzey atama

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

34 Dakika Önce
2021-12-22 07:03:14
Erdoğan imzaladı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na üst düzey atama

Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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