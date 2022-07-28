Erdoğan imzaladı: Dört üniversiteye yeni rektör atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi rektörlüklerine rektör ataması yapıldı.
2022-07-28 07:17:40
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş, ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.
Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Bunlarla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan diğer atama kararları şu şekilde:
Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığına Ramazan Güngör atandı. .
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