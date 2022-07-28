Erdoğan imzaladı: Dört üniversiteye yeni rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi rektörlüklerine rektör ataması yapıldı.