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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan imzaladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yeni atamalar

Erdoğan imzaladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yeni atamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Saat Önce
2022-05-11 07:10:16
Erdoğan imzaladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.

Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi. .

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