Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler için acele kamulaştırma kararı

Antalya'da bir bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilirken, Muğla ve Mardin'de bazı yerlerin acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Kumul Alanı'nın doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt ve Muslihittin mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların, eski terminal ve yeni terminal arasındaki bağlantı yolunun yapımı amacıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Mardin'in Yeşilli ilçesi, Gül ve Tepebaşı mahallelerinde bulunan ve büyük kısmı imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen özel mülkiyete konu bazı taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte, afet riskinin bertarafı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. .