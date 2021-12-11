DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı açıklanacak
Oğuzhan Asiltürk’ün reddettiği tespih
Caddebostan'da sahil kırmızıya büründü
Erdoğan: Sosyal medya küresel bir güvenlik sorunu
Tüm dünyayı heycanlandıracak çalışma: Bilim insanları yaşlanmayı tersine çevirdi
Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sedat Peker hakkında yeni bilgi
Bitrota'nın ortağından dolandırıcılık iddialarına yanıt
2022 işsizlik maaşı ne kadar? 2022 en yüksek (tavan) işsizlik maaşı kaç TL oldu?
İstanbul'da ekmeğe yine 'gizli' zam
Magnus Carlsen 5. defa Dünya Satranç Şampiyonu oldu!
2022 işsizlik maaşı | 2022 en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 İşsizlik maaşı zammı
Çoğumuzun reddettiği gizli tehlike!
Hendekspor - Arnavutköy Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı şifresiz canlı olarak nasıl izlenir?
Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayın!

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara yeni atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara yeni atamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 Saat Önce
2021-12-11 07:09:29
Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Ufuk Yüksekova atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Çalgan, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim Ak ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim Aslan getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan görevinden alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş