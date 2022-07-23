Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

TMSF ve TPAO'ya ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) İkinci Başkanlığına Üye Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız, üyeliğine Adnan Gün atandı.

Söz konusu atamalar 5411 Bankacılık Kanununun 113'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldı.

Türkiye Petrolleri A. O. (TPAO) Genel Müdürlüğüne açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Edip Müyesseroğlu atandı. Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. .