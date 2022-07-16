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Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 Saat Önce
2022-07-16 07:36:27
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayınlanan atama kararlarına göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı'na, daha önce de bu görevi yürüten ve görev süresi dolan Zekeriya Gökşenli yeniden getirildi.

Kurul üyesi olan ve görev süresi dolan İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç de aynı göreve yeniden atandı.

Erdoğan, son olarak haziran ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek'i atamıştı. .

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