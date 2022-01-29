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Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de

Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı.

2 Saat Önce
2022-01-29 08:07:21
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Hasan Özçelik, üyeliklerine Muhiddin Gülal, Ahmet Pelit ve Ünal Eryılmaz getirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, Nurullah Celal Uslu atandı.

Ticaret Başmüfettişliklerine Mehmet Özkoç ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı getirildi. .

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