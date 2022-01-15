Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.