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Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 Dakika Önce
2021-12-18 07:09:56
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Esma Aksoy seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine Vedat Ali Tektaş, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Vedat Işıkhan görevlendirildi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine Fazlı Kılıç getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevden alınarak yerine Musa Şahin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hakan Ay, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Mehmet Demircioğlu getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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