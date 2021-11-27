Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
Bugünkü Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararları yayımlandı.
2021-11-27 07:29:18
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine Kontrolörlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Harun GURER atanmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Kutluhan TAŞKIN atanmıştır.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Sezai AYDIN atanmıştır.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Yasin KALEM atanmıştır.
Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 620'nci maddesi gereğince Erkan TEK atanmıştır.
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Feyza İLERİ atanmıştır.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince ilyas TUFAN atanmıştır.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Nuri USLU atanmıştır.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mustafa KOÇ atanmıştır.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ömer KARADEMİR atanmıştır.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhittin MACİT atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail YAPICIER görevden alındı.
Boşalan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fevzi KURT atanmıştır.
Karar: 2021/570 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;
- XIX. Bölge Müdürü İsmail KAYA,
- XXI. Bölge Müdürü Göktuğ İLTER,
görevden alınmış,
- XXI. Bölge Müdürlüğüne, VIII. Bölge Müdürü Emrah KÖLEOGLU, atandı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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