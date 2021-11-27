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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Bugünkü Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararları yayımlandı.

3 Saat Önce
2021-11-27 07:29:18
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları:

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine Kontrolörlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Harun GURER atanmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Kutluhan TAŞKIN atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Sezai AYDIN atanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Yasin KALEM atanmıştır.

Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 620'nci maddesi gereğince Erkan TEK atanmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Feyza İLERİ atanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince ilyas TUFAN atanmıştır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Nuri USLU atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mustafa KOÇ atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ömer KARADEMİR atanmıştır.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhittin MACİT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail YAPICIER görevden alındı.

Boşalan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fevzi KURT atanmıştır.

Karar: 2021/570 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

- XIX. Bölge Müdürü İsmail KAYA,

- XXI. Bölge Müdürü Göktuğ İLTER,

görevden alınmış,

- XXI. Bölge Müdürlüğüne, VIII. Bölge Müdürü Emrah KÖLEOGLU, atandı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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