Erdoğan imzaladı! Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurulacağını açıkladığı 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile kuruldu.

Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Başkanı, aynı zamanda danışma kurulunun da başkanı olacak. 11 kişiden oluşacak danışma kurulu Cumhurbaşkanı tarafından 3 yıllığına seçilecek. Kurula 'gerekli görülürse' Bakan da katılabilecek.

Kararnameyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için 53 yeni kadro ihdas edildi. Bunlar 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 5 daire başkanı, 30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 programcı, 2 çözümleyici, 1 sekreter, 1 şoför, 2 hizmetli, 2 mütercim, 2 sosyolog, 2 psikolog ve 1 grafikerden oluştu. .