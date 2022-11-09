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Erdoğan imzaladı! Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

4 Saat Önce
2022-11-09 08:07:40
Erdoğan imzaladı! Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurulacağını açıkladığı 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile kuruldu.

Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Başkanı, aynı zamanda danışma kurulunun da başkanı olacak. 11 kişiden oluşacak danışma kurulu Cumhurbaşkanı tarafından 3 yıllığına seçilecek. Kurula 'gerekli görülürse' Bakan da katılabilecek.

Kararnameyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için 53 yeni kadro ihdas edildi. Bunlar 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 5 daire başkanı, 30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 programcı, 2 çözümleyici, 1 sekreter, 1 şoför, 2 hizmetli, 2 mütercim, 2 sosyolog, 2 psikolog ve 1 grafikerden oluştu. .

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