Erdoğan imzaladı! Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
2022-11-09 08:07:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurulacağını açıkladığı 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile kuruldu.
Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Başkanı, aynı zamanda danışma kurulunun da başkanı olacak. 11 kişiden oluşacak danışma kurulu Cumhurbaşkanı tarafından 3 yıllığına seçilecek. Kurula 'gerekli görülürse' Bakan da katılabilecek.
Kararnameyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için 53 yeni kadro ihdas edildi. Bunlar 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 5 daire başkanı, 30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 programcı, 2 çözümleyici, 1 sekreter, 1 şoför, 2 hizmetli, 2 mütercim, 2 sosyolog, 2 psikolog ve 1 grafikerden oluştu. .
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